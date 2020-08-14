16-летняя жительница Подмосковья умерла от удара током в ванной

В Подмосковье 16-летняя школьница умерла от удара током в ванной. О случившемся сообщает Telegram-канал 112.

Тело девочки обнаружили родители после жалобы соседа снизу на затопление его квартиры. Отец Екатерины К. пытался достучаться до подростка, принимавшего ванну, однако та не откликалась, и он выломал дверь. Школьница с ожогами, характерными при ударе током, лежала в ванне мертвой.

Что именно послужило причиной трагедии, пока неизвестно. Как сообщает канал, по периметру чугунной ванны были расположены светодиодные огни, а стоящая рядом стиральная машина была плохо заземлена и не раз до этого била семью током.

В июне сообщалось, что в Сергиево-Посадском районе Московской области мужчина закинул удочку на линию электропередач и получил удар током. Пострадавшего доставили в больницу.

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