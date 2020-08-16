17-летний футболист потерял сознание во время матча в Москве и умер

В Москве умер 17-летний футболист Михаил К., который играл за команду ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Спортсмену стало плохо во время первого тайма — он потерял сознание на футбольном поле. Игрока доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

У Михаила не было проблем со здоровьем, он регулярно проходил медицинские обследования. В Российском футбольном союзе (РФС) уже выразили соболезнования родным и начали выяснять обстоятельства смерти игрока.

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