17-летний студент пропал после вечеринки в Подмосковье

В подмосковном Ногинске 17-летний студент пропал на вечеринке, выйдя подышать свежим воздухом. Об исчезновении юноши при невыясненных обстоятельствах сообщил Telegram-канал SHOT.

Студент колледжа приехал на такси в загородный коттедж на празднование дня рождения приятеля. В доме во время отмечания находились взрослые, владельцы участка.

Около 22 часов вечера друзья молодого человека обнаружили его пропажу и позвонили ему. Юноша взял трубку и ответил, что вышел подышать свежим воздухом на территории СНТ. Кроме того, молодой человек сообщил приятелям, что обижен на них, так как они заметили его отсутствие только через полтора часа. Несмотря на это, студент после пообещал прийти обратно.

Приятели юноши неоднократно звонили ему, однако тот так и не пришел обратно. При этом он каждый раз брал трубку и уверял, что вернется к друзьям в ближайшее время.

Утром стало известно, что студент не вернулся в свою московскую квартиру, где проживает с дядей. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Ранее шестеро приехавших по обмену студентов пропали без вести после драки в Подмосковье. Позднее их нашли в Воронеже и отчислили.