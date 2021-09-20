18-летний россиянин изрезал возлюбленную ножом и попытался покончить с собой

18-летний россиянин порезал ножом 19-летнюю возлюбленную, а затем попытался покончить с собой. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в Новой Москве. Около двух часов ночи в пиццерию в поселке Ватутинки зашла истекающая кровью россиянка. Девушка смогла рассказать, что ее изрезали ножом. Пострадавшую доставили в больницу с ранениями живота, шеи и ноги.

Полиция задержала молодого человека потерпевшей. Им оказался уроженец Приморского края. При задержании он попытался совершить суицид, после чего его также пришлось госпитализировать.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 35-летняя россиянка напала с ножом на сожителя, который не поверил в ее беременность. По словам мужчины, они распивали с девушкой спиртное в компании. В какой-то момент она сообщила возлюбленному, что ждет ребенка. Эта новость вызвала у будущего отца недоверие и приступ агрессии, и тот избил сожительницу. После этого женщина схватила со стола нож и ударила бойфренда в область паха.

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