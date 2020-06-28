200-килограммовую москвичку эвакуировали в больницу с помощью МЧС

Жительницу Москвы весом 200 килограммов с подозрением на коронавирус пришлось эвакуировать из квартиры в больницу с помощью сотрудников МЧС. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Женщина обратилась к медикам с жалобами на высокую температуру и плохое самочувствие. Прибывшие медики решили направить пациентку в больницу, однако им не удалось ее поднять. Тогда им пришлось обратиться за помощью спасателей.

В транспортировке москвички от кровати до больницы участвовали 11 человек — девять медиков и спасателей и двое родственников.

В больнице женщине поставили диагноз вирусная пневмония, ожидается результат теста на коронавирусную инфекцию.

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 717 новых случаев заражения COVID-19. Общее число зараженных в столице увеличилось до 220 071. С начала пандемии выздоровели 147 095 человек, 3738 человек умерли.

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