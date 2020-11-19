28-летняя пианистка умерла после освобождения из московского СИЗО

28-летняя пианистка Анна Коровушкина, собиравшая деньги на лечение и осужденная за хранение наркотиков, умерла спустя два месяца после освобождения из СИЗО «Матросская тишина». Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна.

По его словам, у Анны было тяжелое хроническое заболевание с острой болью, называемое синдромом Бадда-Киари. И в момент покупки обезболивающих с рук ее задержала полиция, впоследствии осудив за использование наркотических средств. «Ее палата интенсивной терапии реанимации в больнице "Матросской тишины" была проходной от моей», — вспоминает Александр Шестун.

Как пишет издание, оказавшись в изоляторе, женщина продолжала получать медицинскую помощь. «Ежедневно слышал ее крики о помощи. Я подарил ей чашку с розовым медвежонком, чай и шоколад. В колонии она победила на творческом конкурсе», — рассказал экс-глава Серпуховского района, выразив соболезнования родным и молодому человеку Анны.

Последний, в свою очередь, подтвердил смерть пианистки, опубликовав в соцсетях пост-прощание с «любимой Анечкой».

История Анны Коровушкиной стала известна общественности 5 лет назад. Волонтеры рассказали, что у пианистки неконтролируемо растет печень, давя на соседние органы, это создает сильную боль. Люди принялись помогать женщине, отправлять ей деньги на обследования. Однако некоторые пользователи сети подозревали Коровушкину в мошенничестве. Они предположили, что таким путем она пытается привлечь к себе внимание, а собранные деньги тратит на наркотики. Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда пианистка попала в результате похудения до 37 килограммов, тоже уверяли, что никакой редкой болезни у Коровушкиной нет, а опущение органов связано с принятием обезболивающих препаратов.

Анну Коровушкину задержали в Москве в феврале 2019 года. При себе у нее было 38 граммов героина. Изначально она обвинялась в сбыте наркотиков в крупном размере, но позже обвинение переквалифицировали на незаконное хранение.

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