400 человек застряли в аэропорту Шереметьево в ожидании рейса на Кубу

400 человек застряли в аэропорту Шереметьево в ожидании вылета в курортный город Кубы Варадеро. Самолет не может отправиться по техническим причинам, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Система запуска, которая запускает двигатель, есть в аэропорту Шереметьево, есть в аэропорту Гаваны, есть во многих других аэропортах. В аэропорту Варадеро этой системы нет. Борт прилетит в Варадеро и там останется, потому что нет системы запуска», — дали официальное объяснение в аэропорту.

Одна из пассажирок отметила, что некоторые пассажиры более суток находятся в Шереметьево. Женщина рассказала, что вылет неоднократно переносили. С самого начала вылетающих предупредили, что самолет неисправен. По последним данным, воздушное судно вылетело, но приземлится в Гаване.

Позднее другой пассажир добавил, что 40 человек отказались от вылета, а остальные отправились в Гавану «на свой страх и риск». Мужчина отметил непрофессионализм представителей авиакомпании, не давших внятных объяснений и потерявших чужой багаж.

Ранее пассажира рейса из Москвы в Воронеж провели 12 часов на борту самолета из-за нелетной погоды.