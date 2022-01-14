58 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

58 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы из-за непогоды. Об изменениях сообщает сервис «Яндекс.Расписания» в пятницу, 14 января.

Так, в аэропорту Внуково отменено восемь рейсов, 14 задержано, в Домодедово отменен один рейс, еще 14 планируют вылет позднее. В аэропорту Шереметьево задержали 14 вылетов и восемь отменили.

Ранее, 11 января, в московских аэропортах задержали или отменили более 40 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.