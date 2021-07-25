92-летняя продавщица цветов разжалобила москвичей

Участники сообщества рассказали, что не раз встречали пенсионерку на выходе из подземки и говорили с ней. «Я говорила с ней, дала ей 100 рублей. Сколько добрых слов я услышала от нее в знак благодарности! До слез», — написала одна из подписчиц.

Другой участник группы рассказал подробности о жизни продавщице цветов. По его словам, женщина живет в Коптево, получает пенсию в 19 тысяч рублей, но 15 из них вынуждена отдавать за дачу. «В Боткинской больнице ей заломили за лангету двадцатку. Оказывается, у нее еще трещина в колене», — написал мужчина.

Пользователи сети хотят помочь пенсионерке и регулярно покупают у нее цветы.

Ранее московская пенсионерка стала жертвой мошенника. Женщина приобрела в сети путевку в детский лагерь «Орленок», но в итоге осталась без денег.

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