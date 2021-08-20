Адвокат прокомментировал нападение чернокожего мужчины на полицию в Москве

По его словам, правоохранители имели все основания для того, чтобы открыть огонь по вооруженному человеку, согласно «Закону о полиции».

«Если сотрудник обнажил огнестрельное оружие, а задерживаемое лицо пытается приблизиться к нему, резко сократить расстояние между ними, то полицейский имеет право применить оружие», — добавил адвокат.

Более того, если бы полиция не среагировала на вызывающее поведение мужчины, а потом он ранил кого-либо, тогда правоохранителей могли бы обвинить в халатности, подчеркнул специалист.

«Сотрудники полиции просили отойти от места происшествия других лиц и предпринимали меры, чтобы в результате инцидента не пострадали посторонние. То есть они наоборот минимизировали угрозу для окружающих», — отметил Кудряшов.

За неповиновение законному распоряжению полицейского по статье 19.3 КоАП России мужчине грозит до 15 суток административного ареста. А если выяснится, что он употреблял наркотики, его могут привлечь по административной статье 6.9 КоАП России, наказание по которой также составляет до 15 суток ареста.

Ранее чернокожий молодой человек кидался с ножом на водителя автобуса в районе Выхино-Жулебино. Согласно статье 213 части 2 УК России («Хулиганство с применением оружия»), за это мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

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