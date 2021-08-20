Адвокат прокомментировал нападение чернокожего мужчины на полицию в Москве
Адвокат Константин Кудряшов в беседе с «Мослентой» прокомментировал действия сотрудников полиции, которым пришлось стрелять по ногам чернокожего мужчины, напавшего на них с ножом. Он был задержан в пятницу, 20 августа.
«Данную ситуацию можно рассматривать как пример профессионального поведения сотрудников полиции в сложной ситуации. Как следует из видео, человек, возможно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в руках у него был нож, то есть предмет, который представляет реальную угрозу чужой жизни, и который в течение короткого времени может причинить повреждения значительному количеству людей, и даже убить человека», — сказал Кудряшов.
По его словам, правоохранители имели все основания для того, чтобы открыть огонь по вооруженному человеку, согласно «Закону о полиции».
«Если сотрудник обнажил огнестрельное оружие, а задерживаемое лицо пытается приблизиться к нему, резко сократить расстояние между ними, то полицейский имеет право применить оружие», — добавил адвокат.
Более того, если бы полиция не среагировала на вызывающее поведение мужчины, а потом он ранил кого-либо, тогда правоохранителей могли бы обвинить в халатности, подчеркнул специалист.
«Сотрудники полиции просили отойти от места происшествия других лиц и предпринимали меры, чтобы в результате инцидента не пострадали посторонние. То есть они наоборот минимизировали угрозу для окружающих», — отметил Кудряшов.
За неповиновение законному распоряжению полицейского по статье 19.3 КоАП России мужчине грозит до 15 суток административного ареста. А если выяснится, что он употреблял наркотики, его могут привлечь по административной статье 6.9 КоАП России, наказание по которой также составляет до 15 суток ареста.
Ранее чернокожий молодой человек кидался с ножом на водителя автобуса в районе Выхино-Жулебино. Согласно статье 213 части 2 УК России («Хулиганство с применением оружия»), за это мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!