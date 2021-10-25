Аферисты под видом работников энергетической компании обманули пожилую россиянку

В Москве задержали аферистов, которые под видом работников энергетической компании посетили дома двух пенсионерок и навязали свои услуги одной из них. Об инциденте сообщили в МВД Медиа.

Мошенники пришли в квартиры к 76-летней пенсионерке и ее 82-летней соседке, заявив, что им необходимо установить датчики противопожарной безопасности. Первая женщина, посчитав предложение подозрительным, отказалась от услуг мужчин, когда те попросили за работу 10 тысяч рублей.

После этого злоумышленники позвонили в квартиру к 82-летней россиянке и сымитировали установку датчиков. Тогда первая женщина согласилась на «монтаж» и отдала мошенникам 40 тысяч рублей. Пообщавшись позже с соседкой, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана.

Правоохранители задержали 21-летнего и 31-летнего подозреваемых на Онежской улице. Следствие возбудило дело по факту мошенничества и покушения на него. Мужчины находятся под домашним арестом. Один из них уже находился под подпиской о невыезде из-за аналогичного преступления.

Ранее россиян предупредили о новых видах мошенничества от псевдосотрудников ЖКХ и напомнили, что работники коммунальных служб, как правило, заранее предупреждают жильцов об обходе.