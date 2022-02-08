Врач рассказала о следующем после омикрона штамме COVID-19

Врач-биофизик Нелли Соседова в интервью радио Sputnik рассказала, каким будет новый штамм COVID-19 после омикрона.

По словам Соседовой, следующий штамм будет более легким, но сохранит основные характеристики омикрона.

«Вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно. Вирус — это паразит, ему нужен симбиоз с хозяином, ему важно, чтобы человек болел и передавал его дальше. Тогда вирус сможет стать сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус», — объяснила специалист. Она также добавила, что новый вариант коронавируса можно ждать уже в следующем году.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал самые болезненные симптомы заражения омикрон-штаммом COVID-19.