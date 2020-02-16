Сегодня в 17:28
Агрессивный житель Подмосковья начал скакать на крышах машин
Кадр видео ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК / VK
Житель подмосковного Дедовска устроил прыжки на крышах припаркованных во дворе машин. Соответствующее видео опубликовано в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» во «ВКонтакте».
Что стало причиной агрессивного поведения, не уточняется.
На кадрах видно, как мужчина скачет на крыше одного из автомобилей, после чего падает и начинает бить по ней ножом. Затем он подходит к другим машинам и начинает портить и их.
По словам очевидцев, повреждены более пяти автомобилей. Во время съемки видео местные жители пытались вызвать полицию. О задержании злоумышленника не сообщается.
Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!