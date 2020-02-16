Агрессивный житель Подмосковья начал скакать на крышах машин

Житель подмосковного Дедовска устроил прыжки на крышах припаркованных во дворе машин. Соответствующее видео опубликовано в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» во «ВКонтакте».

Что стало причиной агрессивного поведения, не уточняется.

На кадрах видно, как мужчина скачет на крыше одного из автомобилей, после чего падает и начинает бить по ней ножом. Затем он подходит к другим машинам и начинает портить и их.

По словам очевидцев, повреждены более пяти автомобилей. Во время съемки видео местные жители пытались вызвать полицию. О задержании злоумышленника не сообщается.

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