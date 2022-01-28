Актер Сергей Бурунов стал «отцом» зубра из Подмосковья

Российский актер, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов стал «отцом» полугодовалого зубра, пишет «Подмосковье сегодня».

В октябре прошлого года артист впервые приехал на экскурсию «Дорога к зубрам» в Приокско-Террасный природный заповедник в Подмосковье. Тогда мужчину впечатлили и сами животные, и работа заповедника. Он оставил восторженный отзыв с благодарностью, а на днях снова вернулся, чтобы взять шефство над одним из постояльцев питомника по имени Мухомор.

«Несмотря на свое вальяжное поведение и совсем не озорной нрав, Мухомор всегда в центре внимания. Особенно он пользуется спросом среди женщин», — рассказали в Центральном зубровом питомнике. Как новоиспеченному «отцу», Бурунову будут регулярно сообщать о поведении парнокопытного, о его настроении и переменах. Раз в год актеру нужно будет посещать «родительское собрание» — традиционную встречу для всех опекунов.

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