Сегодня в 02:55
1 мин.

Актер Сергей Бурунов стал «отцом» зубра из Подмосковья

Новости /
Актер Сергей Бурунов стал «отцом» зубра из Подмосковья
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов стал «отцом» полугодовалого зубра, пишет «Подмосковье сегодня».

В октябре прошлого года артист впервые приехал на экскурсию «Дорога к зубрам» в Приокско-Террасный природный заповедник в Подмосковье. Тогда мужчину впечатлили и сами животные, и работа заповедника. Он оставил восторженный отзыв с благодарностью, а на днях снова вернулся, чтобы взять шефство над одним из постояльцев питомника по имени Мухомор.

«Несмотря на свое вальяжное поведение и совсем не озорной нрав, Мухомор всегда в центре внимания. Особенно он пользуется спросом среди женщин», — рассказали в Центральном зубровом питомнике. Как новоиспеченному «отцу», Бурунову будут регулярно сообщать о поведении парнокопытного, о его настроении и переменах. Раз в год актеру нужно будет посещать «родительское собрание» — традиционную встречу для всех опекунов.

Ранее ветеринар заявила о ненужности дополнительных витаминов для животных зимой.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.