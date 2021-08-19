Актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на коронавирус
Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Сообщается, что 71-летний артист вызвал скорую два дня назад. В медучреждении тест на COVID-19 показал отрицательный результат, а на КТ поражения легких не выявили.
В то же время, Telegram-канал Mash пишет, что ПЦР-тест у Щербакова на самом деле положительный, а инфицирован актер был еще 12 августа, и теперь у него двусторонняя пневмония.
Позднее сын актера Василий Щербаков заявил АГН «Москва», что коронавирус у отца не подтвердился. «Он был госпитализирован с подозрением на COVID-19, но COVID-19 не подтвердился. Видимо, это какое-то другое заболевание, врачи проводят обследование», — сказал он.
В конце июля стало известно, что ветеран Великой Отечественной войны из Подмосковья Николай Багаев, заболевший коронавирусом в 102 года, вылечился и выписался из больницы.
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