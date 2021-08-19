Актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на коронавирус

В то же время, Telegram-канал Mash пишет, что ПЦР-тест у Щербакова на самом деле положительный, а инфицирован актер был еще 12 августа, и теперь у него двусторонняя пневмония.

Позднее сын актера Василий Щербаков заявил АГН «Москва», что коронавирус у отца не подтвердился. «Он был госпитализирован с подозрением на COVID-19, но COVID-19 не подтвердился. Видимо, это какое-то другое заболевание, врачи проводят обследование», — сказал он.

В конце июля стало известно, что ветеран Великой Отечественной войны из Подмосковья Николай Багаев, заболевший коронавирусом в 102 года, вылечился и выписался из больницы.

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