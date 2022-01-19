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Актера Федора Дунаевского госпитализировали в Москве
Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press
В Москве госпитализировали актера Федора Дунаевского, известного по главной роли в фильме «Курьер», сообщает газета «Известия».
По информации издания, Дунаевский упал и ударился головой, когда выходил из такси. В результате падения актер получил ссадины, а также закрытую черепно-мозговую травму.
В январе в столице с коронавирусом госпитализировали режиссера кинофильмов «Человек с бульвара Капуцинов» и «Ищите женщину» Аллу Сурикову. До этого она жаловалась на кашель и высокую температуру, после чего сдала ПЦР-тест на COVID-19, который показал положительный результат.