Актера из фильма «Место встречи изменить нельзя» обокрали в Москве

Актера Валерия Янкловича обокрали рядом с театром «Ленком» в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, вечером 28 августа Янклович вышел из здания театра на Малой Дмитровке и пошел к остановке. Затем, когда артист заходил в салон автобуса, его неожиданно начал подталкивать к двери незнакомый мужчина. Янклович почувствовал, как у него дернулась сумка, и решил проверить ее содержимое. Выяснилось, что пропало портмоне, в котором лежали 2 тысячи долларов и 60 тысяч рублей.

Затем актер увидел, как мужчина передает его портмоне другому мужчине, попытался схватить вора, но тот выбежал из автобуса. Янклович догнать его не смог.

Артист снялся в нескольких кинокартинах, среди которых «Место встречи изменить нельзя», «Семейные дела Гаюровых», «Ветер "Надежды"».

Ранее в августе сообщалось, что житель Москвы, укравший телефон у женщины, избил полицейских во время задержания. У силовиков диагностированы ушибы, ссадины, перелом верхнечелюстной пазухи.

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