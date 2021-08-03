Активисты «Лев против» устроили потасовку с десантниками в московском парке

Участники движения «Лев против» устроили потасовку с отмечающими День ВДВ десантниками в московском парке Горького. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Активисты просили отдыхающих в тельняшках прекратить распивать алкоголь в общественных местах и в ряде случаев сталкивались с бурной реакцией. Другие узнавали общественников и просили с ними сфотографироваться.

«Те, кто считают, что День десантника — это прийти и злоупотреблять алкоголем, конечно, они негодуют и начинают очень сильно доказывать, что они в данной ситуации правы, хотя общаемся вежливо», — рассказал один из участников движения.

Он добавил, что лидер «Лев против» Михаил Лазуткин был задержан. По информации Telegram-канала Mash, в потасовку пришлось вмешаться ОМОН, произошли задержания.

Московские десантники пренебрегли напоминанием пресс-службы парка имени Горького о том, что купание в местных фонтанах запрещено в связи с коронавирусными ограничениями, и устроили праздничные гуляния. Территорию парка патрулировали сотрудники полиции и омоновцы.