Активисты обратились в ФАС после запрета сдавать квартиры «только славянам»

Активисты проекта «Покупай у своих» обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роспотребнадзор после запрета популярного сайта аренды и продажи недвижимости сдавать квартиры только славянам. Об этом они написали на странице сообщества во «ВКонтакте».

Сам проект занимается продвижением предпринимателей, соблюдающих принцип приоритетного найма местных рабочих, а не мигрантов. В связи с политикой деятельности организации ее сотрудники обратились в вышестоящие инстанции с просьбой дать правовую оценку действиям сервиса после обновления им правил подачи объявлений.

«Мы считаем, что действия компании по навязыванию арендодателям условий лицензионного договора содержат признаки злоупотребления доминирующим положением и нарушения прав потребителей», — говорится в сообщении. Представители «Покупай у своих» уверены, что подобными действиями администрация сайта навязывает десяткам тысяч пользователей свои представления о добре и зле.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2022 года на популярном сайте продажи недвижимости нельзя будет прибегать к дискриминации пользователей сервиса и делать пометку «только славянам» в объявлениях о сдаче квартиры.