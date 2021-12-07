Сегодня в 17:41
1 мин.

Активисты обратились в ФАС после запрета сдавать квартиры «только славянам»

Новости /
Активисты обратились в ФАС после запрета сдавать квартиры «только славянам»
Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Активисты проекта «Покупай у своих» обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роспотребнадзор после запрета популярного сайта аренды и продажи недвижимости сдавать квартиры только славянам. Об этом они написали на странице сообщества во «ВКонтакте».

Сам проект занимается продвижением предпринимателей, соблюдающих принцип приоритетного найма местных рабочих, а не мигрантов. В связи с политикой деятельности организации ее сотрудники обратились в вышестоящие инстанции с просьбой дать правовую оценку действиям сервиса после обновления им правил подачи объявлений.

«Мы считаем, что действия компании по навязыванию арендодателям условий лицензионного договора содержат признаки злоупотребления доминирующим положением и нарушения прав потребителей», — говорится в сообщении. Представители «Покупай у своих» уверены, что подобными действиями администрация сайта навязывает десяткам тысяч пользователей свои представления о добре и зле.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2022 года на популярном сайте продажи недвижимости нельзя будет прибегать к дискриминации пользователей сервиса и делать пометку «только славянам» в объявлениях о сдаче квартиры.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.