Активисты спасли брошенных дачниками кошек в Подмосковье

В садовом некоммерческом товариществе Михнево в Подмосковье активисты спасли кошек, которых бросили дачники. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, неравнодушные жители нашли более 20 голодных животных. Сначала активисты ездили в Михнево их подкармливать, а потом решили отлавливать и пытаться пристроить.