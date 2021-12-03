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Активисты спасли брошенных дачниками кошек в Подмосковье

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Активисты спасли брошенных дачниками кошек в Подмосковье
Кадр: телеграм-канал «Москва с огоньком»

В садовом некоммерческом товариществе Михнево в Подмосковье активисты спасли кошек, которых бросили дачники. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, неравнодушные жители нашли более 20 голодных животных. Сначала активисты ездили в Михнево их подкармливать, а потом решили отлавливать и пытаться пристроить.

В комментариях пользователи поразились жестокости людей, которые выбрасывают домашних животных. А также поблагодарили неравнодушных жителей, пытающихся спасти замерзающих, голодных кошек. «Господи, спасибо активистам! Вы-Человечище! На таких мир держится!»

Некоторые вышли с предложением помочь активистам. «Можно адрес, пожалуйста. Кто знает? Хочу поехать покормить всех», «Чем могу помочь?», «Может им там пока тёплый домик соорудить?!», — написали россияне.

Нашлись и те, кто готов забрать кого-то из пострадаваших питомцев домой. «Как помочь? Я бы взял кота!», — написал один из юзеров.

Ранее в Подмосковье спасатели вытащили из колодца кошку.

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