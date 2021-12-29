Активисты выстроились в слово «спасибо» около больницы в московской Коммунарке

Активисты провели массовый флешмоб, выстроившись в слово «спасибо» у окон больницы в московском районе Коммунарка, где многие москвичи лечились от коронавируса, пишет ТАСС.

Также молодые люди вручили сотрудникам медучреждения подарки в знак своей благодарности за их работу. «У больницы № 40 в Коммунарке около тысячи активистов выстроились в слово "спасибо" в знак благодарности и уважения к тем, кто в будни и праздники борется за здоровье и жизнь людей", — рассказали организаторы. Также в адрес врачей прозвучали поздравления и пожелания здоровья и сил в работе с пациентами в новом году.

Ранее старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова посоветовала россиянам подготовить дом к Новому году, что может облегчить состояние тех, кто переживает депрессию после перенесенного коронавируса.