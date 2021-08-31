Акватории более 30 пассажирских причалов очистили и углубили в Москве
В Москве очистили и углубили акватории более 30 пассажирских причалов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова в понедельник, 30 августа.
Городские службы расчистили дно у причалов «Зарядье», «Новоспасский Мост», «Патриарший», «Большой Каменный Мост», «Симоновская Набережная», «Большой Устьинский Мост», «Коломенское», «Крымский Мост», «Андреевский», «ЦПКиО» и «Фрунзенская Набережная».
«Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт», — сказал Бирюков.
По его словам, коммунальщики подняли со дна реки 32 тонны мусора, который отправят на утилизацию.
Ранее в июле в сеть попало видео загрязненной Москвы-реки в районе Фрунзенской набережной. На кадрах видно, как на поверхности воды плавают остатки еды, бутылки, мусор и листья. Местных жителей возмутило состояние реки.
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