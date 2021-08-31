Акватории более 30 пассажирских причалов очистили и углубили в Москве

«Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт», — сказал Бирюков.

По его словам, коммунальщики подняли со дна реки 32 тонны мусора, который отправят на утилизацию.

Ранее в июле в сеть попало видео загрязненной Москвы-реки в районе Фрунзенской набережной. На кадрах видно, как на поверхности воды плавают остатки еды, бутылки, мусор и листья. Местных жителей возмутило состояние реки.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!