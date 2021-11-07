Алабай загрыз пенсионера на секретном объекте в Подмосковье

Собака породы алабай загрызла пенсионера на секретном объекте в подмосковном Алабушево. О произошедшем рассказал Telegram-канал «МК: срочные новости».

Питомец по кличке Лев укусил за руку 77-летнего пенсионера Николая Михайловича, который проживал при объекте. Затем собака прогрызла мужчине конечность и повредила лицо. Мужчина скончался от полученных ран, спасти его не удалось.

Известно, что алабай проживал на объекте с щенячьего возраста. Раньше за собакой не наблюдалось подобного поведения. После случившегося животное ликвидировали.

Ранее москвичи пожаловались на серию нападений бродячих собак. По словам очевидцев, стаю агрессивных животных видели в районе Замоскворечье, на улице Большая Ордынка и у станций метро «Третьяковская» и «Новокузнецкая».