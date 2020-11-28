Александр Ширвиндт организовал в московской больнице коронавирусную почту

Советский и российский актер, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт, госпитализированный ранее с коронавирусом, организовал в больнице почту: они с другим пациентом обмениваются стихами и продуктами. Соответствующий пост разместил на своей странице в Instagram сын актера Михаил.

Так, сосед по больнице Станислав Безруков прислал Ширвиндту ананас с посланием, которое содержало четверостишье: «По дате — Лев, по году — Бык, а общем правильный мужик... (раз уступил для вас палату)». В ответ артист отправил ему сушки в благодарность за отдельный бокс для себя и супруги, которая также была госпитализирована.

В своем послании Ширвиндт назвал соседа по больнице другом и гражданином, отметив, что такой поступок его возвышает.

Отмечается, что состояние супругов не тяжелое. Их доставили в больницу 25 ноября и продержат там несколько дней, поскольку они находятся в зоне риска из-за возраста.

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