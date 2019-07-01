Алла Пугачева прокатилась на машине по перрону московского вокзала

Действия сотрудников вокзала проверят из-за выезда машины с певицей Аллой Пугачевой на техническую платформу. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы в дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД»).

Собеседник агентства указал, что автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам. «В то же время подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы, по этому поводу будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб», — уточнил он.

Ранее в понедельник, 1 июля, «Комсомольская правда» сообщила, что Пугачеву и ее мужа артиста Максима Галкина подвезли на автомобиле непосредственно к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на Рижском вокзале.

К вагону певицу доставил Mercedes-Maybach черного цвета, цена которого составляет около 10 миллионов рублей, дети и няни при этом вышли из белого микроавтобуса. Газета напомнила, что каждое лето семья уезжает в Латвию на лето.

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