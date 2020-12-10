Американка пожила в московских подъездах и решила стать россиянкой

Гражданка США решила стать россиянкой после того, как несколько месяцев прожила в московских подъездах. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В среду, 9 декабря, в полицию обратился сотрудник консульского отдела посольства США в Москве Пол Синьорелли и сообщил, что разыскивает 36-летнюю американку по имени Марина. По словам дипломата, у женщины нет определенного места жительства, иногда она жила в подъезде на улице Вавилова. В последний раз ее видели в ноябре на Белорусском вокзале.

Синьорелли пояснил, что Марина приехала в Москву и начала снимать квартиру на Вавилова летом 2018 года. В сентябре 2020-го у нее закончилась аренда, после чего она перенесла свои вещи на лестничную клетку и стала жить в подъезде. Спустя некоторое время на женщину поступила жалоба, и она ушла.

В ноябре ее задержали и оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства России. В разговоре с полицейскими она рассказала, что ни с кем из родственников общаться больше не желает и хочет получить российское гражданство.

По факту заявления Синьорелли проводится проверка.

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