Аномальная жара в Москве побила рекорд 1917 года

Аномальная жара в Москве во вторник, 22 июня, побила температурный максимум дня 104-летней давности. Об этом «Интерфаксу» сообщили в столичном метеобюро.

«По предварительным данным, к полудню воздух на главной метеостанции города на ВДНХ успел раскалиться до 31,9 градуса. Это на 0,1 градуса больше, чем 22 июня 1917 года», — отметил собеседник агентства.

По прогнозу синоптиков, во вторник температура воздуха в Москве может приблизиться к 35 градусам. В метеобюро не исключают, что в этот день будет побит абсолютный температурный рекорд, зафиксированный в июне 1901 года. Тогда воздух в столице прогрелся до 34,7 градуса.

Ранее в Москве из-за аномальной жары продлили «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 11:00 23 июня. В ближайшие дни средняя температура воздуха будет выше нормы на 7-10 градусов тепла.

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