В преддверии 23 февраля москвичам начали продавать антиковидные подарки

На сервисе объявлений «Авито» москвичам в преддверии Дня защитника Отечества начали продавать антиковидные подарочные наборы.

Так, появилось множество объявлений по продаже наборов из галстука и защитной маски. Стоимость данного подарка начинается от 1990 рублей. Галстуки и маски представлены в разных цветах и видах. Вместо галстука можно выбрать бабочку.

Среди популярных подарочных предложений — макеты оружия для фото, косметические наборы, съедобные букеты из колбас или рыбы, шоколадные пельмени и мини-торты. Также через сервис можно заказать на праздник аниматоров-женщин, которые станцуют танец живота или организуют танцевальное шоу в тематических костюмах.

Ранее в преддверии Дня защитника Отечества на маркетплейсах взлетели продажи традиционных подарков на 23 Февраля.