Сегодня в 21:11
1 мин.

В преддверии 23 февраля москвичам начали продавать антиковидные подарки

Новости /
В преддверии 23 февраля москвичам начали продавать антиковидные подарки
Скриншот: Avito

На сервисе объявлений «Авито» москвичам в преддверии Дня защитника Отечества начали продавать антиковидные подарочные наборы.

Так, появилось множество объявлений по продаже наборов из галстука и защитной маски. Стоимость данного подарка начинается от 1990 рублей. Галстуки и маски представлены в разных цветах и видах. Вместо галстука можно выбрать бабочку.

Среди популярных подарочных предложений — макеты оружия для фото, косметические наборы, съедобные букеты из колбас или рыбы, шоколадные пельмени и мини-торты. Также через сервис можно заказать на праздник аниматоров-женщин, которые станцуют танец живота или организуют танцевальное шоу в тематических костюмах.

Ранее в преддверии Дня защитника Отечества на маркетплейсах взлетели продажи традиционных подарков на 23 Февраля.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.