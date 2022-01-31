Апартаменты москвичей проверят на законность возведения

Госинспекция по недвижимости проверит апартаменты москвичей на законность возведения. Об этом пишет РБК со ссылкой на начальника контрольного ведомства Владислава Овчинского.

В план мероприятий попало всего около 600 зданий. На данный момент было отработано порядка 200 объектов, 25 из которых показали нарушения. В некоторых случаях здания могут быть признаны самостроем, уточняют в ведомстве.

Среди выявленных на сегодняшний день нарушений оказались несоответствия фактического использования земельного участка, а также несоблюдения требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством. По словам Овчинского, соответствующие проверки проводятся дистанционно — происходит анализ данных информационных систем и проработка сведений аэрофотосъемки и ортофотопланов.

Данные мероприятия направлены на профилактику правонарушений, так как некоторые люди не соблюдают условия договора и самовольно возводят апартаменты. Далее незаконные постройки продаются, и люди, приобретая недвижимость в самострое, становятся заложниками ситуации.

Ранее сдающих недвижимость в аренду москвичей задумали взять под особый контроль. Минстрой сообщил о планах по созданию государственной информационной системы, где собственники обязаны будут регистрировать все договоры аренды.