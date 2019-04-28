Апрель в Москве приблизился к вековому рекорду

Апрель 2019 года стал одним из самых засушливых за историю метеонаблюдений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

По подсчетам специалистов, за месяц выпало всего 8,6 миллиметра осадков. Это стало минимальным значением за последние почти 100 лет.

«После 1920 и 1921 годов, когда в Москве за месяц выпадало по 8 мм осадков, такого сухого апреля не наблюдалось. Норма осадков для четвертого месяца года составляет 44 миллиметра», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что исторический минимум принадлежит апрелю 1894 года, когда выпало лишь пять миллиметров осадков.

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