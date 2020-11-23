Арестанты «Матросской Тишины» попытались напасть на сотрудников

Арестанты следственного изолятора №1 (СИЗО-1) «Матросская Тишина» в Москве попытались напасть на сотрудников. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 21 ноября. «Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, совершили попытку нападения на сотрудников следственного изолятора, препятствуя проведению планового обыска», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники учреждения предотвратили попытку нападения. После этого арестантов и работников осмотрели врачи, проводится проверка.

В октябре сообщалось, что москвичи приобрели квартиры в одном из жилых комплексов на севере столицы и ощутили себя арестантами из-за слишком громких оповещений из соседнего СИЗО-4.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!