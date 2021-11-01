Архивное фото московского роддома навеяло россиянкам теплые воспоминания

Черно-белый снимок роддома имени революционерки Надежды Крупской, позднее названного в честь Агриппины Абрикосовой, навеял россиянкам теплые воспоминания о детях. Фотографию опубликовали в группе «Москва моя» в Facebook.

На фото изображено несколько медсестер в белых халатах и чепчиках. Некоторые из них держат по двое младенцев в руках, еще одна медсестра выкатывает из кабинета длинную коляску, в которой друг рядом с другом лежат девять новорожденных. «В родильном доме имени Крупской (А. А. Абрикосовой). Новорожденных везут в детскую комнату, 1955 год», — подписала автор топика.

Многие подписчицы сообщества рассказали, что их дети родились именно в этом роддоме. Некоторые москвички признались, что здесь появились на свет их отцы и матери. Другие юзеры пояснили, что сейчас в здание пустует, медучреждения в нем больше нет.

«Я родилась в этом роддоме в 1965 году. Моя мама родилась там же в 1945 году. Моя бабушка родилась там же в 1923 году», «Первые две дочки родились там. И как оказалось, мой муж родился там же. Как жаль, что роддом с такой историей просто взяли и закрыли. Грустно», «Какая хорошая фотография. Карета для новорожденных», «В 1978 году там родилась моя старшая дочь, а немного позднее родильный дом закрыли, и по сей день там ничего, кроме бомжей, нет, а жаль. Здание с историей, в тихом и уютном месте», — отметили пользователи сети.

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