«Армия коммунальщиков» попала на видео при подготовке к снегопаду в Москве

«Равнение направо!», «На первый-второй рассчитайся!» — поддержали шутку комментаторы. Некоторые отметили, что толпа на фото напоминает вымышленных персонажей из мультфильма «Миньоны».

«Главное, чтобы снег убрали, а то до дома не доедут люди, в пробках будут сидеть», — отметил один из пользователей. Некоторые также написали, что сейчас в столице нет осадков. «Будет мокрый или сухой снег?» — поинтересовались в комментариях. В шутку подписчики канала предположили, что снег может внезапно выпасть позже, когда никто не будет к этому готов.

Ранее в Москве из-за снегопада объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует в столице и области до воскресенья, 21 ноября.