Кристина Асмус попала в больницу после депиляции на съемках

Актриса Кристина Асмус попала в больницу после депиляции на работе. О случившемся она сообщила на личной странице в Instagram.

Знаменитая уроженка подмосковного Королева рассказала, что на съемках ей нужно было оторвать восковую полоску от подмышки. Такими средствами депиляции 33-летняя звезда никогда не пользовалась, поэтому первая попытка оказалась неудачной — режиссер попросил еще дубль. «И вот его я уже не смогла доиграть. Оторвать полоску во второй раз было нестерпимо больно… Когда я убрала руку, увидела кровавые следы…» — написала Асмус. Свой пост она подкрепила фотографиями, на которые слабонервных попросила не смотреть.

«Дальше все было как во сне — лед, перекись, от которой стало хуже, адская боль… Жгло так, что можно сойти с ума. Руки тряслись, одежду надеть было больно. Уехали с площадки в клинику», — продолжила актриса, добавив, что дерматолог была в шоке от увиденного.

Звезде диагностировали ожоги, выписали таблетки, гормональный спрей и мази, запретили пользоваться дезодорантами и маскировать травмированное место тональным кремом.

Ранее актера кино госпитализировали в Москве после драки.