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Авария Ferrari в Москве попала на видео

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Фото: Нина Зотина/ РИА "Новости"

На юго-востоке Москвы произошла авария с участием Ferrari. Видео с камеры наблюдения опубликовано в Telegram-канале «ДТПшка».

Уточняется, что ДТП произошло в районе улицы Привольной. На кадрах видно, как на повороте спорткар уходит в занос, выезжает на встречную полосу и сталкивается с ехавшим там Volkswagen. Есть информация о пострадавших, но точные данные не приводятся.

По информации телеканала РЕН ТВ, за рулем Ferrari находился 35-летний водитель. На момент аварии он не был в состоянии алкогольного опьянения.

В мае 2017 года авария с участием Ferrari произошла на 41-м километре Минского шоссе в Подмосковье. При обгоне спортивный автомобиль зацепил легковую машину, которая находилась на буксире. В результате последняя перевернулась. Тогда погибли два человека.

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