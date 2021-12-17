Автомобиль хоккеиста молодежной лиги сгорел в Москве

Автомобиль хоккеиста Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сгорел на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, возгорание произошло ночью у дома 12/19 по улице Академика Челомея. Во время осмотра правоохранители установили, что огнем были повреждены кузов, салон машины и бампер. Фары и решетка радиатора полностью сгорели.

Владелец автомобиля попросил провести проверку по данному факту. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также сумма ущерба.

В районе Ховрино на севере Москвы сгорел рейсовый автобус марки «ЛиАЗ», находившийся на стоянке без пассажиров.