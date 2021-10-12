Автомобиль упал в Москву-реку во время съемок фильма

Данную информацию подтвердили в полиции. Во время работы кинематографисты подвесили автомобиль над водой, а затем сбросили в реку. Намеренно это было сделано или нет, не уточняется.

В результате инцидента никто не пострадал. Оформлять дорожную аварию не будут. Госавтоинспекция сообщила, что съемки кино были согласованы.

Ранее в Москве во время съемок фильма погиб человек. Инцидент произошел в одном из павильонов киностудии «Мосфильм». 55-летний работник устанавливал декорации для фильма «Нюрнберг» с участием Сергея Безрукова. Конструкция свалилась на мужчину, тот скончался в реанимации.