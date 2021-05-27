Автомобиль врезался в остановку на Кутузовском проспекте и попал на видео

Автомобиль Lada вылетел на тротуар на Кутузовском проспекте, врезался в остановку и перевернулся. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что на месте работают сотрудники экстренных служб. Утверждается, что пострадали три человека.

В Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что пострадал пешеход, который в момент инцидента находился на остановке. Его госпитализировали с легкими травмами. «Автомобиль Lada вылетел на тротуар и перевернулся в результате столкновения с автомобилем такси», — уточнили в пресс-службе, добавив, что проезжая часть уже освобождена.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла массовая авария с участием такси. Уточнялось, что причиной ДТП стал инсульт у водителя такси. Его госпитализировали.

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