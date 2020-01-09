Автор статей о Путине назвал отличие жителей Новорижского шоссе от остальных

Специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, освещающий деятельность президента России Владимира Путина, назвал отличие владельцев недвижимости на Новорижском шоссе от других жителей столичного региона на примере пробок на этой трассе. Своими мыслями он поделился в Facebook.

По словам журналиста, утром 9 января, когда в России закончились новогодние выходные дни, на работу в Москву поехали тысячи автомобилистов по Киевскому, Симферопольскому и другим шоссе. «И только наше Новорижское, обычно загруженное, — как говорится, летит. А почему? А потому что наши люди так просто вместе со всеми на работу не поедут. Для этого сначала в Москву вернуться надо», — заключил Колесников.

Новорижское шоссе, или автодорога М9 «Балтия» — одно из самых популярных подмосковных направлений среди покупателей элитной недвижимости. В районе этой трассы расположены крупные гольф-клубы, площадки для частных вертолетов и другая инфраструктура для состоятельных граждан.

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