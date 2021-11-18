Балерина Большого театра опровергла информацию о попытках самоубийства

Балерина Большого театра Мариана Гомес опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что она пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает «КП».

Женщина заверила, что ей действительно на днях потребовалась медицинская помощь, но ухудшение самочувствия было связано с жесткой диетой, беременностью и ссорой с возлюбленным. По ее словам, на фоне конфликта с мужчиной она выпила вина, после чего ей стало плохо. На данный момент состояние здоровья артистки стабилизировалось, и врачи не стали госпитализировать женщину. Уточняется, что с ней уже побеседовал психиатр и, убедившись, что она стабильна, оставил ее дома.

Ранее сообщалось, что Гомес попыталась покончить с собой после того, как ее молодой человек негативно воспринял новость об ее беременности.