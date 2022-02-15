Балкон с решеткой в центре Москвы рассмешил пользователей сети

Снимок балкона, закрытого решеткой, рассмешил пользователей сети. Фото опубликовали в Facebook-сообществе «Москва моя».

По словам автора топика, этот дом расположен на улице Щепкина в центре Москвы. На фотографии изображено двухэтажное здание, на верхнем этаже которого обустроен балкон, полностью закрытый железной сеткой. «Этот человек переживет зомби апокалипсис», «Мой балкон — моя нелепость», «А где старые тазы, велосипеды?» — прокомментировали юзеры.

Некоторые предположили, что хозяин жилища уже подвергался нападкам воров с крыши, из-за чего решился на радикальные меры. Другие же отметили, что такая защита может предотвратить падение в случае, если человек слишком много выпил и решил выйти проветриться. «Это нежилое строение, в нем несколько разных арендаторов, этот балкон так "зарешетил" "Ремстройсервис"», — объяснила знакомая с ситуацией москвичка.

Ранее в районе Автозаводской улицы заметили жилой дом с балконными дверями, но без самих балконов. «Думаю, срезали для безопасности — дом древний!» — предположил один из юзеров.