Банда мошенников выкинула в окно чемодан с наркотиками при виде полицейских
В Москве сотрудники полиции провели операцию по задержанию банды мошенников и обнаружили у них наркотические вещества. Об этом «Ленте.ру» сообщила жительница дома, в котором произошел инцидент.
Все произошло в одном из домов на Ходынском бульваре. Сотрудники правоохранительных органов вышли на след злоумышленников, ранее похитивших у пенсионерки 16 миллионов рублей.
Когда полицейские ворвались в квартиру преступников, те попытались выбросить в окно чемодан, в котором оказались свертки с наркотиками.
Как рассказала одна из жительниц дома, местный житель с приятелем долгое время распространяли марихуану и экстази. Соседи жилого комплекса были в курсе криминального бизнеса, однако, в правоохранительные органы не обращались.
Подозреваемые были задержаны. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Одного из задержанных пока допросить не смогли — незадолго до прибытия полиции он употребил запрещенные вещества.
Ранее в Москве задержали таксиста, который работал в сервисе агрегатора такси и развозил наркотики. Следователи предполагают, что наркотики перевозились для дальнейшей перепродажи. По данному факту проводится проверка.