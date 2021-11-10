Банда мошенников выкинула в окно чемодан с наркотиками при виде полицейских

Когда полицейские ворвались в квартиру преступников, те попытались выбросить в окно чемодан, в котором оказались свертки с наркотиками.

Как рассказала одна из жительниц дома, местный житель с приятелем долгое время распространяли марихуану и экстази. Соседи жилого комплекса были в курсе криминального бизнеса, однако, в правоохранительные органы не обращались.

Подозреваемые были задержаны. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Одного из задержанных пока допросить не смогли — незадолго до прибытия полиции он употребил запрещенные вещества.

Ранее в Москве задержали таксиста, который работал в сервисе агрегатора такси и развозил наркотики. Следователи предполагают, что наркотики перевозились для дальнейшей перепродажи. По данному факту проводится проверка.