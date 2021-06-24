Привитым москвичам пообещали бесплатный алкоголь

Бар Noor пообещал москвичам, которые сделают или уже сделали прививку от коронавируса, бесплатный алкогольный коктейль. Об этом сообщает журнал «Москвич Mag».

Такой бонус заведение предоставит в эти выходные, 26 и 27 июня. «Это вопрос обыкновенного выживания по малому счету и победы над вселенским ужасом, почти разрушившим наши привычные жизни, — по большому», — подчеркнули в баре.

Отмечается, что получить выпивку будет можно, предъявив QR-код или сертификат о вакцинации. Тем же, кто после вакцины пить спиртное опасается, нальют безалкогольный коктейль.

23 июня в Москве разыграли первые пять автомобилей среди привившихся от коронавируса граждан в рамках акции «Вакцина рулит». В первом розыгрыше приняли участие те, кто привился с 14 по 20 июня. Определили победителей методом случайного выбора. Ими стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!