Барабанщик «А-Студио» сходил в салон тайского массажа в Москве и был обворован

В московском салоне тайского массажа обворовали барабанщика группы «А-Студио» Евгения Дальского: у него украли iPhone. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, указанный салон находится в Оружейниковом переулке. Музыкант пришел на процедуры и оставил одежду и телефон без присмотра. Освободившись, Дальский вернулся за ними, однако смартфона iPhone за 100 тысяч рублей уже не было на месте.

В конце сентября в баре московского фудмолла «Депо» у мужчины украли 900 тысяч рублей. Средства похитили во время застолья. Деньги принадлежали уроженцу Молдавии, который недавно выручил их с продажи автомобиля марки Mercedes-Benz E 250. Мужчина положил всю сумму в сумку вместе с важными документами.

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