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Баран пробежал по МКАД и попал на видео

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Баран пробежал по МКАД и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Россияне заметили бегущего в потоке машин на МКАД барана. Животное попало на видео, его опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Баран несся в левом ряду, прижимаясь к разделительному бордюру, и при этом не уступал в скорости некоторым автомобилям.

Некоторые интернет-пользователи посочувствовали барану в комментариях к ролику.

«Как же барашку страшно, жалко его», «Ему страшно, наверное», — написали подписчики паблика.

В то же время многие с юмором отнеслись к ситуации.

«Не будь бараном, не занимай левый ряд», — написал юзер. «Не самокатчик, и на том спасибо», — заключил другой комментатор.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что сотрудника «Жилищника» из Кожухова заметили во время прогулки с бараном на поводке. Мужчина ходил с животным во дворе жилого дома.

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