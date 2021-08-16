Баран пробежал по МКАД и попал на видео

Некоторые интернет-пользователи посочувствовали барану в комментариях к ролику.

«Как же барашку страшно, жалко его», «Ему страшно, наверное», — написали подписчики паблика.

В то же время многие с юмором отнеслись к ситуации.

«Не будь бараном, не занимай левый ряд», — написал юзер. «Не самокатчик, и на том спасибо», — заключил другой комментатор.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что сотрудника «Жилищника» из Кожухова заметили во время прогулки с бараном на поводке. Мужчина ходил с животным во дворе жилого дома.

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