Бариста раскрыла рецепт приготовления необычного какао

Владелица кафе в центре Москвы, бариста Надежда Бугрина в беседе с «Мослентой» раскрыла рецепт приготовления необычного какао.

По словам Бугриной, для приготовления согревающего ароматного напитка в ковшик нужно налить три с половиной столовых ложек горячей воды, затем поставить на огонь. Далее в воду насыпать половину чайной ложки какао-порошка и одну чайную ложку сахара.

«Для придания особого вкуса в напиток можно добавить две-три ложки перетертой в порошок арахисовой халвы», — подчеркнула бариста. Она добавила, что в напиток нужно также влить стакан миндального молока, перемешать до получения однородной массы и довести до кипения.

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