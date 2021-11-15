«Бедное чудище» на пешеходном переходе в «Москва-Сити» рассмешило россиян

Человек в необычном белом костюме переходил дорогу по пешеходному переходу в районе «Москва-Сити» и попал на видео. Опубликованный в Facebook-группе «Фили. Давыдково. Соседи» ролик рассмешил россиян.

Увиденное вызвало у пользователей сети самые разные ассоциации. «Бедное чудище», «Это ж как надо любить деньги!», «Видимо должен выступать в спектакле!», «Я всегда знала, что офисные сотрудники со временем превращаются в нечто подобное», — написали они.