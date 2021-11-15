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«Бедное чудище» на пешеходном переходе в «Москва-Сити» рассмешило россиян

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«Бедное чудище» на пешеходном переходе в «Москва-Сити» рассмешило россиян
Кадр: Ирина Александровна в сообществе «Фили. Давыдково. Соседи» в Facebook

Человек в необычном белом костюме переходил дорогу по пешеходному переходу в районе «Москва-Сити» и попал на видео. Опубликованный в Facebook-группе «Фили. Давыдково. Соседи» ролик рассмешил россиян.

Увиденное вызвало у пользователей сети самые разные ассоциации. «Бедное чудище», «Это ж как надо любить деньги!», «Видимо должен выступать в спектакле!», «Я всегда знала, что офисные сотрудники со временем превращаются в нечто подобное», — написали они.

Одна из участниц интернет-сообщества высказала веселую версию о том, что это просто инопланетянин, решивший открыть офис в модном месте столицы. Несколько человек заметили попавшее в кадр отъезжающее такси и предположили, что водитель испугался столь необычного клиента и уехал.

Ранее в московском метро заметили мужчину в костюме клоуна из фильма ужасов. Некоторых россиян он напугал.

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