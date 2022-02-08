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Бегун с голым торсом из Подмосковья рассмешил россиян

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Бегун с голым торсом из Подмосковья рассмешил россиян
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Россияне обсудили спортсмена с голым торсом, который решил побегать в мороз в одних шортах. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах запечатлено, как мужчина бежит про тротуару среди высоких сугробов, при этом из одежды на нем — только шорты, кроссовки на ногах и шапка на голове.

Фолловеров рассмешил ролик, пользователи в комментариях сразу же начали упражняться в юморе. Кто-то написал, что молодой человек таким образом убегает от долгов, другие пошутили, что бегун пытается успеть в магазин за алкогольной продукцией.

Однако некоторые вспомнили и прошлые времена, когда таких спортсменов-моржей было много. «Кто постарше и жил на Ленинском проспекте, помнит дедка, который в любую стужу бегал вдоль проспекта в районе улицы Стасовой», «У меня сосед в одной майке в минус 15 ходил», «Назад в СССР», — написали горожане.

Ранее, в декабре прошлого года, в сети появилось видео, на котором россиянка прогуливается по морозной столице в легком платье. Некоторые пользователи заподозрили у героини ролика серьезную болезнь.

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