Бегун с голым торсом из Подмосковья рассмешил россиян

Фолловеров рассмешил ролик, пользователи в комментариях сразу же начали упражняться в юморе. Кто-то написал, что молодой человек таким образом убегает от долгов, другие пошутили, что бегун пытается успеть в магазин за алкогольной продукцией.

Однако некоторые вспомнили и прошлые времена, когда таких спортсменов-моржей было много. «Кто постарше и жил на Ленинском проспекте, помнит дедка, который в любую стужу бегал вдоль проспекта в районе улицы Стасовой», «У меня сосед в одной майке в минус 15 ходил», «Назад в СССР», — написали горожане.

Ранее, в декабре прошлого года, в сети появилось видео, на котором россиянка прогуливается по морозной столице в легком платье. Некоторые пользователи заподозрили у героини ролика серьезную болезнь.