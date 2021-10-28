Белорус угнал машину у друга-таксиста и устроил ДТП в Москве

22-летний гражданин Белоруссии по имени Давид попросил у своего друга-таксиста ключи от машины, угнал ее и устроил ДТП. О произошедшем рассказал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Угонщик и 30-летний водитель Андрей были соседями по хостелу «Гермес» на юго-востоке Москвы и поддерживали приятельские отношения. Однажды Давид попросил у Андрея «погреться и послушать музыку» в машине, которую тот арендовал для работы в «Яндекс. Такси». Водитель пошел навстречу другу, но запретил ему заводить машину. Источник уточнил, что у белоруса не было прав на управление транспортным средством.

Тот ушел с ключами якобы сидеть в машине. Через полчаса он позвонил другу и сообщил, что решил отправиться в поездку и через 200 метров въехал в автомобиль Toyota Camry. Прибывшие на место сотрудники ДПС выяснили, что Давид находился в нетрезвом состоянии.

За неправомерное завладение автомобилем на угонщика заведено уголовное дело.

Ранее 17-летний подросток и его 23-летний знакомый угнали автомобиль каршеринга в Москве и врезались в забор. После этого молодые люди скрылись с места ДТП.