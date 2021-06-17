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Bentley въехал в трамвай в центре Москвы
Кадр: Telegram-канал 360tv
Вечером 16 июня на Лесной улице, что в центре столицы, Bentley Bentayga въехал в трамвай, сообщает Telegram-канал 360tv.
Отмечается, что водитель автомобиля проигнорировала ПДД, попытавшись развернуться через трамвайные пути перед идущим составом, но не успела.
В аварии обошлось без пострадавших. Водителю Bentley выписали штраф в 500 тысяч рублей. По информации издания, за рулем была Лимор Хихинашвили — дочь президента российской компании «Патеро-Девелопмент» и совладельца нескольких корпораций Теймураза Хихинашвили.
Отмечается, что автомобиль с начала 2021 года совершил уже 26 нарушений, включая превышение скорости и проезд по выделенной полосе.
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